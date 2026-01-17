Εξώδικο στον Τέλη Μυστακίδη έστειλε ο Θανάσης Χατζόπουλος και ο λόγος είναι το γεγονός ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν εξόφλησε μέχρι τις 15 Ιανουαρίου όλες τις οφειλές της προς τους πιστωτές της.

Στη σύμβαση που είχε υπογραφεί για τη μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ από τους Χατζόπουλο, Βαγγέλη Γαλατσόπουλο και Ηλία Βιολίδη στον Μυστακίδη, αναφέρεται ρητά ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα έπρεπε μέχρι τις 15/1 να αποπληρώσει τις οφειλές προς τους πιστωτές.

Μετά τον έλεγχο από τη Deloitte, όπως αναφέρεται στη σύμβαση, ο Μυστακίδης αποδέχεται και αναγνωρίζει συνολικά χρέη 4 εκατ. ευρώ και οφείλει να τα αποπληρώσει μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Η ημερομηνία, όμως, πέρασε και τα χρέη δεν αποπληρώθηκαν.

Έτσι, ο Χατζόπουλος απέστειλε εξώδικο στον Μυστακίδη και ζητάει να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα και εντός τριών ημερών να εξοφληθούν όλες οι οφειλές της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.