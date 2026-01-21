Την πρόκριση για τα προκριματικά του FIBA Europe Cup εξασφάλισε ο ΠΑΟΚ μετά την εκτός έδρας νίκη με 87-67 επί της Πριέβιτζα για την 4η αγωνιστική της φάσης των «16».

Η τριπλέτα Μουρ, Μέλβιν, Ταϊρί, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έδωσε θέση ισχύος στο ματς για τον ΠΑΟΚ με το… καλησπέρα, γεγονός που έστειλε τον «Δικέφαλο» στο 8’ στο +9 (5-14). Απόσταση η οποία, δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος, με τον Τζόουνς να μπαίνει στην εξίσωση για τους «ασπρόμαυρους», μεγάλωσε στο +10 (8-18).

Στα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου, ο ΠΑΟΚ ξέφυγε με +12 (17-29) και στο 17’ με +16 (21-37). Η Πριέβιντζα «απάντησε» με επιμέρους 16-7, έχοντας κινητήριους μοχλούς τους Μπίσοπ, Τουσάντ, Σμιθ, Τόλμπερτ και πλησίασε στο 22’ στους 7 πόντους (37-44) και στο 28’ στους έξι (50-56), αναγκάζοντας τον Γιούρι Ζντοβτς να καλέσει τάιμ άουτ.

Οι οδηγίες του Σλοβένου… έπιασαν τόπο, καθώς, στην πορεία, οι Θεσσαλονικείς βελτιώνοντας την άμυνά τους, «έτρεξαν» επιμέρους 2-19, εκτελώντας ποικιλοτρόπως, κυρίως με τους Μέλβιν, Ταϊρί, απέκτησαν στο 34’ «αέρα» 23 πόντων (52-75) και τελείωσαν, ουσιαστικά, με το παιχνίδι.

Στο 38’ «πυροβολώντας» από τα 6.75 με τους Φίλλιο (2/2), Ζάρα (1/1 τρίποντο), Χουγκάζ (1/1 τρίποντο), ο ΠΑΟΚ είχε τη μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα, το +28 (59-87).

Τα δεκάλεπτα: 10-18, 29-42, 52-60, 67-87