Ο αγώνας ανάμεσα στο Περιστέρι και τη Σαραγόσα για την 4η αγωνιστική της 2ης φάσης του FIBA Europe Cup αναβλήθηκε τελικά, καθώς έσταζε νερό από την οροφή του γηπέδου.

Η έντονη βροχόπτωση που έπληξε την Αττική έφερε στην επιφάνεια και τα προβλήματα που υπάρχουν σε διάφορα κτίρια, όπως για παράδειγμα το γήπεδο μπάσκετ του Περιστερίου.

Το νερό που έσταζε από την οροφή είχε ως συνέπεια το παιχνίδι να μην αρχίσει στην προγραμματισμένη ώρα, με τους διαιτητές και τον κομισάριο να περιμένουν να περάσει η ώρα για να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Και τελικά δεν εξελίχθηκε καλά…

Το νερό που έσταζε έφερε και την αναβολή του αγώνα, για τον οποίο πλέον θα οριστεί νέα ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής.