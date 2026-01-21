Την πρόκριση για τους «8» του Eurocup, για πρώτη φορά στην ιστορία του, πήρε ο Παναθηναϊκός, παρά την ήττα με 93-94 από τη Ζαγκλέμπιε, σε ένα παιχνίδι που γράφτηκε ιστορία καθώς έγινε ρεκόρ προσέλευσης θεατών σε αγώνα του μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα.

Οι «πράσινες» είχαν επικρατήσει με 27 πόντους διαφορά στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, οπότε η πρόκρισή τους ήταν δεδομένη. Η ρεβάνς, επομένως, ήταν μια καλή ευκαιρία για να αποθεώσουν οι οπαδοί την ομάδα της Σελέν Ερντέμ και αυτό έκαναν, δίνοντας δυναμικό παρών στο Telecom Center Athens.

Τα εισιτήρια που κόπηκαν ήταν 7.829 και αυτό σημαίνει ρεκόρ προσέλευσης στην Ελλάδα για αγώνα του μπάσκετ γυναικών και παράλληλα μια θέση στο top-10 σε όλη την Ευρώπη, με τον Παναθηναϊκό να μην καταφέρνει να πάρει και δεύτερη νίκη κόντρα στην ομάδα της Πολωνίας πάντως, καθώς ηττήθηκε με 93-94.

Μικρό το κακό, όμως, για τις «πράσινες» καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία τους προκρίθηκαν στους «8» του Eurocup.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 42-43, 62-66, 93-94