Μετά τους Μόντε Μόρις και Νίκολα Μιλουτίνοφ, το όνομα του Φρανκ Νιλικίνα προστέθηκε στη λίστα με τους παίκτες που θα απουσιάσουν από το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές για την 24η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετράνε τρεις συνεχόμενες νίκες και θέλουν να κάνουν το 4×4 στην Κωνσταντινούπολη και να συνεχίσουν την ανοδική πορεία τους, τα προβλήματα όμως δεν λείπουν για τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο προπονητής των Πειραιωτών ήξερε ότι δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μόρις, στο ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ έχασε τον Μιλουτίνοφ μετά το χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι από τον Όσεϊ Μπρίσετ και τελικά προέκυψε πρόβλημα και με τον Νιλικίνα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στην ποδοκνημική στον αγώνα με τους Ισραηλινούς.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, είναι στο 14-8 ενώ η Αναντολού Εφές που ηττήθηκε την Τρίτη (20/1) από τη Χάποελ Τελ Αβίβ είναι στο 6-17 και ισοβαθμεί με την ουραγό Βιλερμπάν.