Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην εκτός έδρας αναμέτρησή του με την Αναντολού Εφές, για την 24η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Σέρβος σέντερ δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στην αποστολή των «Ερυθρόλευκων» για το παιχνίδι της Πέμπτης (22/1, 19:30), καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπισε στο προηγούμενο ματς με τη Μακάμπι.

Συγκεκριμένα, ο Μιλουτίνοφ είχε δεχθεί χτύπημα στο κεφάλι από τον Όσεϊ Μπρίσετ, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του να κριθεί από νωρίς αμφίβολη. Λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Κωνσταντινούπολη, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως ο παίκτης δεν είναι σε θέση να ταξιδέψει και τέθηκε οριστικά νοκ άουτ από την αναμέτρηση με την τουρκική ομάδα.

Η 13άδα της αποστολής

Τόμας Γουόκαπ

Φρανκ Νιλικίνα

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Εβάν Φουρνιέ

Σακίλ ΜακΚίσικ

Κώστας Παπανικολάου

Τάισον Γουόρντ

Σάσα Βεζένκοβ

Άλεκ Πίτερς

Όμηρος Νετζήπογλου

Ντόντα Χολ

Ταϊρίκ Τζόουνς

Γιαννούλης Λαρεντζάκης