Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην εκτός έδρας αναμέτρησή του με την Αναντολού Εφές, για την 24η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Σέρβος σέντερ δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στην αποστολή των «Ερυθρόλευκων» για το παιχνίδι της Πέμπτης (22/1, 19:30), καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπισε στο προηγούμενο ματς με τη Μακάμπι.
Συγκεκριμένα, ο Μιλουτίνοφ είχε δεχθεί χτύπημα στο κεφάλι από τον Όσεϊ Μπρίσετ, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του να κριθεί από νωρίς αμφίβολη. Λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Κωνσταντινούπολη, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως ο παίκτης δεν είναι σε θέση να ταξιδέψει και τέθηκε οριστικά νοκ άουτ από την αναμέτρηση με την τουρκική ομάδα.
Η 13άδα της αποστολής
Τόμας Γουόκαπ
Φρανκ Νιλικίνα
Τάιλερ Ντόρσεϊ
Εβάν Φουρνιέ
Σακίλ ΜακΚίσικ
Κώστας Παπανικολάου
Τάισον Γουόρντ
Σάσα Βεζένκοβ
Άλεκ Πίτερς
Όμηρος Νετζήπογλου
Ντόντα Χολ
Ταϊρίκ Τζόουνς
Γιαννούλης Λαρεντζάκης