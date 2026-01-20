Με τον Τολιόπουλο να πετυχαίνει 21 πόντους και να υπενθυμίζει στον Εργκίν Αταμάν τι μπορεί να κάνει, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στη Euroleague με το 93-74 επί της Μπασκόνια και ανέβηκε στο 14-9.

Ο Παναθηναϊκός έδειχνε σαστισμένος στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, βλέποντας την Μπασκόνια να κυριαρχεί στα επιθετικά ριμπάουντ και να έχει τον έλεγχο του ματς μέχρι το 5΄, όταν και προηγήθηκε με 8-11. Ωστόσο, η είσοδος του Τολιόπουλου αντί του Καλαϊτζάκη έδεσε την άμυνα, βελτίωσε τη δημιουργία και οι «πράσινοι» άρχισαν να βρίσκουν αυτοπεποίθηση, τρέχοντας ένα επιμέρους σκορ 16-2 και ξεφεύγοντας στα 36΄΄ για τη λήξη της πρώτης περιόδου με +11 (24-13).

Με την «πράσινη» άμυνα να πιέζει σε όλο το παρκέ από τα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου και τον Σλούκα να μπαίνει ορεξάτος έχοντας ένα προσωπικό σερί 8-0 με δύο κολλητά τρίποντα και ένα δίποντο, ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στο παρκέ και στο 14΄ βρέθηκε στο +16΄ (34-18). Με την άμυνα να «πνίγει» κάθε προσπάθεια των Βάσκων και τον Σαμοντούροβ να μπαίνει στην εξίσωση επιθετικά, το «τριφύλλι» δεν είχε αντίπαλο στο παρκέ, εκτινάσσοντας της διαφορά στο +19 στο 18΄ (44-25) και παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +17 (48-31).

Η τρίτη περίοδο εξελίχθηκε σε… μονόλογο του Τολιόπουλου και ρεσιτάλ του Έλληνα διεθνούς γκαρντ από τα 6,75! Ο 29χρονος σημείωσε μέχρι το 28΄ που έγινε αλλαγή για ανάσες 16 πόντους, με τέσσερα τρίποντα! Η αρχή έγινε στο 22΄ όταν επανέφερε τη διαφορά στο +19 (54-35) και ακολούθησαν άλλες τρεις «τρίποντες βόμβες» στο 24΄ (58-37), στο 25΄ (61-40) και στο 26΄ (64-41)!

Ο Ερνανγκόμεθ τον μιμήθηκε για το +24 (67-43) και το… νερό είχε μπει πρόωρα στο αυλάκι! Τυπικής διαδικασίας το τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Τολιόπουλο να φτάνει εν μέσω αποθέωσης τους 21 πόντους και τον Παναθηναϊκό να προσφέρει απλόχερα θέαμα, μέχρι το «χορταστικό» 93-74!

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 48-31, 73-54, 93-74

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης 5 (1), Όσμαν 7, Χολμς 12, Σλούκας 15 (2), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ 11 (1), Γκραντ 8, Τολιόπουλος 21 (5), Φαρίντ 8, Ερνανγκόμεθ 6.

Μπασκόνια (Πάολο Γκαλμπιάτι): Ντιακιτέ 5 (1), Σίμονς 15 (1), Βιγιάρ, Ομορούγι 1, Κούρουτς 12, Λουαού-Καμπαρό 17 (3), Σπανιόλο 6 (1), Φόρεστ 4, Ρατζεβίτσιους 2, Ντιοπ 9, Φρις 3 (1), Γιοκσίμοβιτς.