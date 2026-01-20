Σοβαρό πλήγμα δέχθηκαν οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, καθώς ο Τζίμι Μπάτλερ υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο Αμερικανός σταρ τραυματίστηκε στο παιχνίδι απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ, σκορπώντας έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο της ομάδας του.

Ο Μπάτλερ αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με την πρώην ομάδα του, όταν σε μια διεκδίκηση με τον Μίτσελ προσγειώθηκε άτσαλα στο δεξί του γόνατο. Η κίνηση του ποδιού του τη στιγμή της προσγείωσης έδειξε αμέσως πως κάτι δεν πήγαινε καλά, με τον ίδιο να σωριάζεται στο παρκέ εμφανώς πονώντας και να μην μπορεί να συνεχίσει.

Τα νέα που ακολούθησαν ήταν ιδιαίτερα άσχημα, καθώς, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο. Αυτό σημαίνει πως ο Τζίμι Μπάτλερ θα χάσει το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου, σε μια εξέλιξη που αποτελεί τεράστια ατυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τους Γουόριορς.

Ο «Jimmy Buckets» αποτελεί έναν από τους κορυφαίους performers στην ιστορία των playoffs του ΝΒΑ, έχοντας οδηγήσει στο παρελθόν τους Χιτ δύο φορές μέχρι τους τελικούς της λίγκας. Στη φετινή σεζόν με το Γκόλντεν Στέιτ μετρούσε κατά μέσο όρο 20 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 4,9 ασίστ, αποτελώντας βασικό πυλώνα και ηγετική φυσιογνωμία της ομάδας.