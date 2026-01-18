Ο Ολυμπιακός μπορεί αυτή την περίοδο να έχει στραμμένη όλη του την προσοχή στον κομβικό αγώνα της Τρίτης (20/1, 22:00) απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, ωστόσο στο εξωτερικό η μεταγραφική φημολογία γύρω από τους «ερυθρόλευκους» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι Πειραιώτες έχουν συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με αρκετούς ποδοσφαιριστές και ένα από τα ονόματα που επανέρχονται συχνά στα διεθνή ρεπορτάζ είναι εκείνο του Φρεντ, ο οποίος αγωνίζεται στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ επανήλθε τις τελευταίες ημέρες με νέες πληροφορίες για το μέλλον του Βραζιλιάνου μέσου, που στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σημειώνοντας πως ο Ολυμπιακός παραμένει σταθερά μέσα στις επιλογές του ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, στο «κάδρο» βρίσκεται και η Ατλέτικο Μινέιρο, η οποία φέρεται έτοιμη να επανέλθει με νέα πρόταση προς τη Φενέρμπαχτσε, εφόσον δεν καταφέρει να αποκτήσει τον Λούκας Τορέιρα. Η αρχική προσφορά των Βραζιλιάνων απορρίφθηκε ως χαμηλή, ωστόσο το ενδιαφέρον τους παραμένει ενεργό.

🚨#Fenerbahçe🇧🇷 Fred transfer update!



📌 Atlético Mineiro will make a new bid if they fail to land Lucas Torreira.



📋 Their previous offer was rejected as too low, but interest remains strong.



👉 Current options: Olympiacos (loan + option) and Atlético Mineiro. https://t.co/EQyLY6O2bg pic.twitter.com/a3bI2qRhgs — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 18, 2026

Ο Κονούρ επισημαίνει ακόμη ότι ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να θεωρείται βασικός διεκδικητής του πρώην παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την ώρα που ο ίδιος ο Φρεντ εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Φενέρμπαχτσε.

«Η Ατλέτικο Μινέιρο θα καταθέσει νέα πρόταση για τον Φρεντ αν δεν αποκτήσει τον Λούκας Τορέιρα. Η προηγούμενη προσφορά απορρίφθηκε καθώς ήταν πολύ χαμηλή, όμως το ενδιαφέρον των βραζιλιάνων, παραμένει έντονο. Οι τωρινές επιλογές του Φρεντ είναι ο Ολυμπιακός (ίσως και με επιλογή δανεισμού) και η Ατλέτικο Μινέιρο», αναφέρει χαρακτηριστικά, ο Εκρέμ Κονούρ.