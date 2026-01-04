Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Basket League ήταν μια καλή ευκαιρία για να δοκιμάσει τα Τρίγωνα Πανοράματος ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος τα ψάχνει και στην Αθήνα πλέον.

Από την πρώτη του μέρα στην Ελλάδα, πριν 1,5 χρόνο, ο Γάλλος σταρ είχε δείξει την αγάπη του για το φαγητό και τα γλυκά. Αρχικά τρελάθηκε με τα σουβλάκια, στη συνέχεια με τη φέτα και ακολούθησε ο… έρωτας με την πρώτη ματιά με τα Τρίγωνα Πανοράματος.

Ο Φουρνιέ είχε αποθεώσει πέρυσι μέσω των social media το περίφημο γλυκό της Θεσσαλονίκης και με τον Ολυμπιακό να ταξιδεύει στη συμπρωτεύουσα για το παιχνίδι με τον Άρη, δοκίμασε ξανά το αγαπημένο του γλυκό.

Ο Γάλλος βοήθησε την ομάδα του να πάρει τη νίκη έχοντας 14 πόντους με 4/6 τρίποντα και το πανηγύρισε με Τρίγωνα Πανοράματος, για να γράψει στη συνέχεια στα social media: «Χρειάζομαι μία διεύθυνση στην Αθήνα που να κάνει Τρίγωνα τόσο καλά όσο στη Θεσσαλονίκη».