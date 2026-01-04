Με τον Βεζένκοβ να πετυχαίνει 23 πόντους και τον Γουόκαπ να μοιράζει 14 ασίστ, ο Ολυμπιακός νίκησε με 95-84 τον Άρη εκτός έδρας και παραμένει αήττητος στο φινάλε του πρώτου γύρου της Stoiximan Basket League.

Με αποκλειστικό εκφραστή τον Νουά (3/3 δίποντα), όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Άρης προηγήθηκε στο δίλεπτο της αναμέτρησης με 6-4. Το δημιουργικό παιχνίδι του Γουόκαπ (6 ασίστ στο πρώτο δεκάλεπτο), έφερε σε θέση βολής τους Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Χολ και επέτρεψε στον Ολυμπιακό να «γράψει» σερί 0-9 και να γίνει «αφεντικό» στο παρκέ στο 5’ με +7 (6-13). Προβάδισμα που είχε και στο 9’ (18-25), με τον Ντόρσεϊ να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση.

Επενδύοντας στην εκτελεστική του δεινότητα από τα 6.75, αρχικά με τους Κουλμπόκα, Μήτρου-Λονγκ, ο Άρης «απάντησε» με επιμέρους 12-2 και πήρε τα ηνία στο σκορ (30-27) στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου. Διαφορά που είχε στο 16’ (40-37), αλλά και στο 18’ (43-40), με τρίποντα από τους Νουά και Άντζουσιτς, αντίστοιχα.

Οι «ερυθρόλευκοι»… απάντησαν με σερί 0-11, έχοντας τους Βεζένκοφ, Χολ, Ντόρσεϊ να σκοράρουν με άνεση και ξέφυγαν στο 21’ με +8 (43-51). Απόσταση την οποία έστειλαν στο 25’ στο +14 (49-63) και στο 27’ στο +15 (55-70).

Ο Άρης πλησίασε στο 32’ στους τρεις πόντους (70-73), με διαδοχικά τρίποντα ο Φουρνιέ πήγε τον Ολυμπιακό ξανά στο +9 (33’ 70-79), οι Θεσσαλονικείς, όμως, δεν εγκατέλειψαν το ματς.

Με επιμέρους 10-3 και τους Άντζουσιτς, Μήτρου-Λονγκ, Νουά να βάζουν την μπάλα στο καλάθι μείωσαν στο 36’ στο καλάθι (80-82). Ο Ολυμπιακός «απάντησε» τάχιστα με σερί 0-9, απέκτησε στο 38’ «αέρα» 11 πόντων (80-91) και «καθάρισε», ουσιαστικά, με τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 43-45, 63-73, 84-95

Άρης (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 13 (1), Νουά 20 (2), Πουλιανίτης 3 (1), Ίνοκ, Άντζουσιτς 19 (4), Τζόουνς 10 (1), Τσαϊρέλης, Φόρεστερ 8, Κουλμπόκα 11 (3).

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 4, Βεζένκοφ 23, Παπανικολάου 7 (1), Ντόρσεϊ 13 (3), Χολ 19, Νιλικίνα 4, Λαρεντζάκης, Μόρις 8 (2), Πίτερς, Αντετοκούνμπο 3, Φουρνιέ 14 (4).