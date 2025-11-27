Ακόμη νιώθουμε εκείνη τη ζαλάδα που μας ήρθε όταν αντικρύσαμε το μονόπετρο με το οποίο ο Cristiano Ronaldo έκανε πρόταση γάμου στη Georgina Rodriguez τον περασμένο Αύγουστο και τώρα ήρθαν τα πρώτα νέα για τον γάμο τους που πρόκειται να γίνει το καλοκαίρι του 2026 αμέσως μετά τη λήξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο θα είναι και το τελευταίο στο οποίο θα αγωνιστεί ο CR7.

Σύμφωνα με τα πορτογαλικά Μέσα, η γαμήλια τελετή θα γίνει στη γενέτειρα του Cristiano Ronaldo, τη Μαδέιρα και συγκεκριμένα στον Καθεδρικό Ναό Funchal, ηλικίας 511 ετών, σύμβολο της περιοχής και σημείο αναφοράς για τους κατοίκους του νησιού που χτίστηκε τον 15ο αιώνα την εποχή της ακμής της πορτογαλικής ναυτιλίας και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία του τόπου.

Για τον ποδοσφαιριστή που θα παντρευτεί σε ηλικία 41 ετών, η επιλογή του ναού είναι πολύ συναισθηματική καθώς συμβολίζει την επιστροφή στις ρίζες του για ένα πολύ σημαντικό γεγονός της ζωής του, το γάμο.

Μετά την τελετή, αναμένεται φυσικά να γίνει ίσως η πιο θεαματική δεξίωση που θα μπορούσαμε να φανταστούμε σε κάποιο από τα πολυτελή ξενοδοχεία του νησιού, ωστόσο προς το παρόν τουλάχιστον το ζευγάρι προτιμά να διατηρήσει μια ιδιωτικότητα και διακριτικότητα για το event. Το μόνο σίγουρο είναι πως αυτός ο γάμος θα αποτελέσει το κοσμικό γεγονός του επόμενου καλοκαιριού.

Mια σύντομη ρετροσπεκτίβα της σχέσης

Ο Cristiano Ronaldo και η Georgina Rodriguez γνωρίστηκαν το 2016 όταν εκείνη ήταν υπάλληλος στην μπουτίκ του πολυτελούς οίκου μόδας Gucci στη Μαδρίτη. Η σχέση τους δημοσιοποιήθηκε το 2017 και έκτοτε είναι οικογένεια, αν και η πρόταση γάμου έγινε εννέα χρόνια μετά τη γνωριμία τους. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, το ζευγάρι απέκτησε μαζί δύο κόρες την Alana Martina και τη Bella Esmeralda ενώ δυστυχώς έχασε και ένα νεογέννητο αγοράκι. Η Georgina Rodriguez μεγαλώνει και τα υπόλοιπα παιδιά του Cristiano Ronaldo, το μεγάλο του γιο Cristiano Jr που απέκτησε με μια αγνώστων στοιχείων γυναίκα και τα δίδυμα Eva και Mateo που γεννήθηκαν μέσω παρένθετης μητέρας.