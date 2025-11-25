Παίκτης της ΑΕΚ μέχρι και το 2030 θα είναι ο Λάζαρος Ρότα καθώς προχώρησε στην ανανέωση του συμβολαίου του, παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου.

Ο διεθνής δεξιός μπακ έμενε ελεύθερος στο τέλος της σεζόν και εδώ και καιρό είχαν αρχίσει οι συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Συζητήσεις που οδήγησαν τελικά σε συμφωνία.

Αυτή επισημοποιήθηκε την Τρίτη (25/11), με τον Ρότα να υπογράφει, παρουσία του Ηλιόπουλου, το νέο συμβόλαιο με διάρκεια ως το 2030 με διπλασιασμό των ετήσιων απολαβών του, για να γίνει έτσι ο τρίτος παίκτης της ομάδας, μετά τους Μουκουντί και Ζίνι, που ανανεώνει.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ για τον Ρότα, ο οποίος μετράει 143 συμμετοχές με την κιτρινόμαυρη φανέλα έχοντας 4 γκολ και 10 ασίστ, αναφέρει τα εξής…

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Λάζαρο Ρότα έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Λάζαρος Ρότα εντάχθηκε στην ΑΕΚ τον Σεπτέμβριο του 2021 και ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας που έφτασε στην κατάκτηση του Νταμπλ τη σεζόν 2022-2023. Έως σήμερα έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας σε 143 αγώνες, μετρώντας 4 γκολ και 10 ασίστ.

Λάζαρε, σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τη φανέλα της ΟΜΑΔΑΡΑΣ Mας!».