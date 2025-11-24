Στο μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, στρέφουν από σήμερα την προσοχή τους στον Ολυμπιακό.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωρίζει πολύ καλά πως τους περιμένει ένα πολύ δύσκολο έργο την Τετάρτη το βράδυ, αλλά με τη βοήθεια του «καυτού» Καραϊσκάκη και την πίστη του Βάσκου στο πλάνο του, όλα είναι πιθανά.

Όλα δείχνουν πως μεθαύριο θα υπάρξει μόνο μία αλλαγή στο αρχικό σχήμα σε σχέση με την ενδεκάδα που ξεκίνησε στον αγώνα με τον Ατρόμητο. Και αυτή αφορά την επιστροφή του Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος ήταν στην «ερυθρόλευκη» αποστολή, και θα πάρει θέση δίπλα στον Έσε στον άξονα.

Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι εννιά του Ολυμπιακού θα είναι οι Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγα, Ποντένσε, Ζέλσον, Τσικίνιο και Ελ Κααμπί.