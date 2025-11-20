Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΟΚ έκανε γνωστό ότι προχώρησε σε μηνυτήρια αναφορά κατά προπονητή ομάδας της Stoiximan Basket League, για δυσφημιστικές αναφορές στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Το ποιος είναι ο προπονητής δεν έγινε γνωστό μέσω της σχετικής ανακοίνωσης της ελληνικής ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης, η οποία αναφέρει τα εξής.

«Σε συνέχεια της σημερινής συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΟΚ, το ΔΣ της ΕΟΚ ομόφωνα αποφάσισε την υποβολη μηνυτήριας αναφοράς κατά προπονητή ΚΑΕ που αγωνίζεται στην GBL για τις δυσφημιστικές αναφορές του την τελευταία αγωνιστική που διεξήχθη στις 15-16 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Αρ.41 ΣΤ Περίπτωση 5 του Νόμου 2725/1999.

Για τα ανωτέρω θα ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Αθλητικού Εισαγγελέα».