Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα ολοκλήρωσε επισήμως το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια αργά το βράδυ της Πέμπτης 13/11, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για να επισημοποιηθεί η προφορική συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό και να αναλάβει τη θέση του τεχνικού διευθυντή στο «τριφύλλι».

Ο 44χρονος Ισπανός προπονητής, που αποχωρεί μετά από πέντε χρόνια παρουσίας στις «νυχτερίδες», αναμένεται στην Αθήνα μέσα στις επόμενες 24 ώρες για να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028 και να ανακοινωθεί επίσημα από τον Παναθηναϊκό.

Στην επίσημη ανακοίνωση της η Βαλένθια αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η Βαλένθια ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα. Ο Σύλλογος θα ήθελε να τον ευχαριστήσει για την αφοσίωσή του τα τελευταία πέντε χρόνια και του εύχεται καλή επιτυχία στο μέλλον».