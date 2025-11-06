Την απαλλαγή του Μάριου Ηλιούπουλου για την υπόθεση με τον διαιτητή Παπαδόπουλο στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό, αποφάσισε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο.

Ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ είχε κατέβει, όπως συνηθίζει να κάνει, στον αγωνιστικό χώρο της OPAP Arena μετά το τέλος του αγώνα και είχε προσεγγίσει τον διαιτητή, από τον οποίο η Ένωση είχε έντονα παράπονα.

Αυτά τα παράπονα εξέφρασε και ο Ηλιόπουλος και κλήθηκε σε απολογία, με τον ίδιο να δίνει το «παρών» στην εκδίκαση της υπόθεσης και το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο να αποφασίζει την απαλλαγή του.

Η σχετική απόφαση αναφέρει τα εξής…

«Αρ. Απόφ. 214/6-11-2025

ΠΡΟΣ 1) ΠΑΕ ΑΕΚ

2) Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Μεγαλομέτοχος)

Απαλλάσσει την α’ εγκαλουμένη από την 2η αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. Απαλλάσσει τον 2ο εγκαλούμενο από την αποδιδόμενη σε βάρος του πειθαρχική παράβαση. Δέχεται ότι η α΄ εγκαλουμένη τέλεσε τις λοιπές αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 3η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). Καθορίζει ως προς την α΄ εγκαλουμένη συνολική χρηματική ποινή, ποσού δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750,00) ευρώ.

(αγώνας της 2-11-2025 με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ)».