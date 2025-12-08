Το έκανε κι αυτό ο Παναθηναϊκός. Σε μια χρονική στιγμή που κάθε βαθμός μοιάζει πολύτιμος, κατάφερε να μη νικήσει μια ΑΕΛ που προερχόταν από τέσσερις συνεχόμενες ήττες και βρισκόταν στο όριο της κρίσης. Άλλωστε, η ομάδα που απέσπασε τον βαθμό λίγο αργότερα… απέλυσε τον προπονητή, μιας και ο Στέλιος Μαλεζάς αποχώρησε και θα δώσει τη θέση του στον Σάββα Παντελίδη. Κι όμως, η εικόνα των «πράσινων» δεν άφησε περιθώρια παρερμηνειών: αργή ανάπτυξη, μονοτονία, έλλειψη φαντασίας, ατομικά λάθη και μια απουσία αυτοματισμών που δεν συνάδει με ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε λάθη και αρκετά. Από το να επιμένει μονότονα στο παιχνίδι Καλάμπρια – Τετέ, αφήνοντας ανεκμετάλλευτο τον Ζαρουρί που ήταν σε εξαιρετική μέρα, μέχρι τη λανθασμένη πρώτη αλλαγή με τον Πάντοβιτς αντί του Ντέσερς. Όμως, ο Ισπανός δεν μπορεί να μπει στο μυαλό όσων κάνουν σοβαρά λάθη από την αρχή της σεζόν.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα; Ο φετινός Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα άναρχη, ασταθής, χωρίς ποδοσφαιρική ταυτότητα. Μια ομάδα ικανή για το καλύτερο, αλλά και το χειρότερο. Αυτή η εικόνα αποτυπώνεται και στη βαθμολογία: στο -15 από τον Ολυμπιακό, στο -13 από τον ΠΑΟΚ, στο -12 από την ΑΕΚ κι όλα αυτά με ρόστερ που υποτίθεται ότι έπρεπε να διεκδικεί πρωτάθλημα.

Και κάπως έτσι… έρχεται ο πιο καυτός Ιανουάριος

Η πραγματικότητα είναι σκληρή: ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς «καλούς» παίκτες, αλλά λίγους πραγματικά ικανούς να αλλάξουν τη μοίρα του. Τα λάθη του καλοκαιριού ήταν μεγάλα και γνωστά: μια μεσαία γραμμή με κενά που ποτέ δεν καλύφθηκαν, αποχωρήσεις που δεν αντικαταστάθηκαν, παίκτες-κλειδιά που έμειναν μετέωροι. Με τέτοια βάση ρόστερ, είναι δύσκολο να έρθει η επιτυχία.

Αυτή η εικόνα δεν σηκώνει απλά διορθωτικές κινήσεις. Σηκώνει έναν γεμάτο μεταγραφικό Ιανουάριο. Ο Μπενίτεθ, που ακόμα δεν έχει συμπληρώσει ούτε δύο μήνες, δεν κουβαλάει την αποκλειστική ευθύνη. Αλλά έχει την υποχρέωση να ζητήσει ό,τι χρειάζεται: νέους παίκτες, νέα προσωπικότητα, νέα δυναμική. Άλλωστε, το τόνισε: «Βλέπουμε ότι κάνουμε ατομικά λάθη που μας κοστίζουν πάρα πολύ και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό».

Είναι πολύ πιθανό να ζητήσει ενίσχυση κάτω από τα γκολπόστ, εκεί όπου ο Ντραγκόφσκι πρέπει να θεωρείται παρελθόν. Είναι πιθανή η ενίσχυση στην άμυνα, στη μεσαία γραμμή, όπου μόνο ο Τσιριβέγια έχει δικαιώσει τις προσδοκίες. Το βλέμμα είναι στραμμένο στο άκρα της επίθεσης και πίσω από αυτή. Η αρχή έχει με τον Τεττέη και τον Παντελίδη. Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός οδεύει προς έναν Ιανουάριο που θα κρίνει όχι απλώς τη σεζόν, αλλά την κατεύθυνση του συλλόγου. Και το μόνο σίγουρο είναι πως αυτός ο Ιανουάριος θα είναι καυτός. Πολύ καυτός.