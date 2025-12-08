Τον Απρίλιο, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε τον νέο του εμπορικό πόλεμο, επενδυτές και οικονομολόγοι προετοιμάζονταν για μια σοβαρή παγκόσμια ύφεση. Στην πράξη, όμως, το παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί περίπου 3% φέτος, όπως και πέρυσι. Η ανεργία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε σχεδόν όλες τις χώρες, ενώ τα χρηματιστήρια κατέγραψαν ακόμα μια χρονιά αξιοπρεπών κερδών. Το μόνο που φαίνεται να ανησυχεί τους ειδικούς είναι ο πληθωρισμός, ο οποίος εξακολουθεί να υπερβαίνει τον στόχο 2% των κεντρικών τραπεζών πολλών χωρών του ΟΟΣΑ.

Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η συνολική αυτή εικόνα κρύβει τεράστιες αποκλίσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Economist επιχείρησε να αναδείξει την «οικονομία της χρονιάς», συλλέγοντας δεδομένα για πέντε βασικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένου του πληθωρισμού, του «εύρους πληθωρισμού», του ΑΕΠ, της απασχόλησης και της απόδοσης του χρηματιστηρίου – για 36 κυρίως ανεπτυγμένες χώρες, τις οποίες στη συνέχεια το περιοδικό κατέταξε ανάλογα με την επίδοσή τους σε κάθε δείκτη, δημιουργώντας ένα συνολικό σκορ οικονομικής επιτυχίας για το 2025.

Ο μεγάλος νικητής

Για μια ακόμα χρονιά τα νέα είναι θετικά για τη Νότια Ευρώπη, καθώς μετά την περσινή νίκη της Ισπανίας, φέτος στην κορυφή βρίσκεται η Πορτογαλία, η οποία κατάφερε το 2025 να συνδυάσει ισχυρή ανάπτυξη του ΑΕΠ, με χαμηλό πληθωρισμό και ένα «ανθηρό» χρηματιστήριο.

Συγκεκριμένα, ο τουρισμός γνώρισε άνθηση, ενώ πολλοί πλούσιοι ξένοι μετακομίζουν στη χώρα για να επωφεληθούν από τους χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, τη στιγμή που η ανάπτυξη του ΑΕΠ βρίσκεται πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι Πορτογάλοι επενδυτές σημείωσαν επίσης μεγάλη επιτυχία, με το χρηματιστήριο να καταγράφει άνοδο άνω του 20% το 2025.

Η θέση της Ελλάδας

Άλλα κράτη-μέλη της ευρωζώνης που αντιμετώπισαν δυσκολίες τη δεκαετία του 2010, όπως η Ελλάδα που ήταν η μεγάλη νικήτρια το 2022 και το 2023, και η Ισπανία, βρίσκονται επίσης κοντά στην κορυφή της λίστας. Ταυτόχρονα, το Ισραήλ συνεχίζει να ανακάμπτει μετά το χάος του 2023, ενώ η Ιρλανδία φαίνεται να έχασε για πολύ λίγο την πρώτη θέση.

Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,6% το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

Ο ρυθμός αυτός ξεπέρασε την επίδοση του δεύτερου τριμήνου, η οποία είχε αναθεωρηθεί προς τα κάτω στο 0,4% κατά τη διάρκεια προηγούμενων εκτιμήσεων.

Επιπρόσθετα, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 2,0% το τρίτο τρίμηνο, που είναι μια βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με την αναθεωρημένη ετήσια ανάπτυξη 1,6% του δεύτερου τριμήνου.

Οι μεγάλοι χαμένοι

Στον αντίποδα, οι πιο αδύναμες χώρες της λίστας προέρχονται κυρίως από τη Βόρεια Ευρώπη, με την Εσθονία, τη Φινλανδία και τη Σλοβακία να «παλεύουν» για τις τελευταίες θέσεις. Αν και η Γερμανία εμφάνισε μικρή βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, η απόδοσή της παραμένει μέτρια, ενώ το ίδιο ισχύει και για τη Βρετανία.

Η Γαλλία, παρά το πολιτικό χάος, κατάφερε να σημειώσει μια αξιοπρεπή επίδοση. Οι ΗΠΑ βρίσκονται μόλις στο μέσο της κατάταξης, χαμηλότερα από την Ιταλία, με το γνωστό περιοδικό να χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας της χώρας «ισχυρή αλλά όχι εντυπωσιακή», ενώ ο σχετικά υψηλός πληθωρισμός μείωσε το συνολικό σκορ της χώρας.

Ο πληθωρισμός στην Τουρκία εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλότερος από τις υπόλοιπες χώρες, σύμφωνα με τον Economist, εξαιτίας των ακραίων οικονομικών πολιτικών που εφαρμόζει ο πρόεδρος της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.