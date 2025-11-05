Αν και χαλάρωσε πάρα πολύ στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Άρης πήρε τη νίκη με 85-78 επί της Σλασκ Βρότσλαβ για την 6η αγωνιστική του Eurocup, έχοντας προηγηθεί νωρίτερα ακόμη και με 28 πόντους.

Οι «κίτρινοι» μπήκαν πολύ καλά στο παιχνίδι, όπως δείχνει και το 10-0 στο 3′, δείχνοντας μεγάλη διάθεση για άμυνα. Έτσι, μπλόκαραν εντελώς τους αντιπάλους τους και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +15 (21-6), βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για μια εύκολη νίκη.

Η διαφορά μεγάλωσε κι άλλο στη δεύτερη περίοδο, με τους Θεσσαλονικείς να είναι στο +24 (44-20) στο 17′ και το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 50-30.

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο δεκάλεπτο και κατάφερε να προηγηθεί με +26 (65-39) στο 26′ και να μπει από το +23 (67-44) στην τελευταία περίοδο, όπου αποφάσισε να… σταματήσει να παίζει.

Ο Άρης επέτρεψε στην αντίπαλό της να πλησιάσει αρκετά, σε κανένα σημείο όμως δεν απειλήθηκε σε ό,τι αφορά τη νίκη, την οποία πήρε με 85-78.

Τα δεκάλεπτα: 21-6, 50-30, 67-44, 85-78