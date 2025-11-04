Ο Ολυμπιακός έδειξε πολύ καλή εικόνα απέναντι στην Αϊντχόφεν στο Φάληρο, όμως ένα λάθος σε στατική φάση στα τελευταία λεπτά του αγώνα οδήγησε στην ισοφάριση και το τελικό 1-1. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σε δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV, επισήμανε ότι το αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την προσπάθεια της ομάδας, αλλά παραδέχθηκε πως τέτοια συμβάντα μπορεί να συμβούν όταν δεν «κλειδώνεις» το ματς.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Πραγματικά είναι βραδιά που το ποδόσφαιρο δεν ήταν δίκαιο. Αξίζαμε τη νίκη. Έγινε ένα φάουλ και το εκμεταλλεύτηκαν. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.Το μόνο που μπορούμε να κάνουμ είναι να σκεφτούμε το ματς της Κυριακής, με την Κηφισιά.

Είχαμε τόσες πολλές ευκαιρίες, όμως χάρη στον τερματοφύλακα τους και εξαιτίας της αστοχίας μας δεν βρήκαμε γκολ. Όταν δεν καταφέρνεις να τελειώνεις το ματς το πληρώνεις.

Είμαστε λίγο μπερδεμένοι. Το Champions league είναι δύσκολη διοοργάνωση. Σίγουρα δεν είμαστε η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωρστά».