Η γκολάρα του Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος είχε και δοκάρι, φαινόταν ότι θα έδινε στον Ολυμπιακό την πρώτη νίκη στο φετινό Champions League, στο 93′ όμως ο Πέπι έκανε το 1-1 για την Αϊντχόφεν, με τις ελπίδες για πρόκριση στον επόμενο γύρο να μειώνονται κι άλλο.

Με τον κόσμο τους να δημιουργεί εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και με διάθεση να πρεσάρουν ψηλά για να οδηγήσουν σε λάθη τους Ολλανδούς. Στο 12′, πάντως, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να σπάσουν το πρέσινγκ και βγήκαν μπροστά σκοράροντας με τον Σαϊμπάρι, ήταν όμως σε θέση οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει την κατοχή της μπάλας και στο 17ο λεπτό το Καραϊσκάκη… πήρε φωτιά καθώς ο Ζέλσον κατέβασε ωραία μετά τη μπαλιά του Τσικίνιο και εκτέλεσε τον Κόβαρ για το 1-0! Η PSV προσπάθησε να αντιδράσει κερδίζοντας διαδοχικά κόρνερ στα επόμενα λεπτά, δεν έγινε όμως ποτέ πραγματικά επικίνδυνη.

Αντιθέτως, στο 31′ οι Πειραιώτες πήγαν για το δεύτερο γκολ με το σουτ του Τσικίνιο εντός περιοχής, ο Κόβαρ όμως έκανε μεγάλη επέμβαση και κράτησε το 1-0. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου οι φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν να απειλήσουν σε μία-δύο περιπτώσεις αλλά ο Πιρόλα ήταν άψογος, με τον Πίτερ Μπος να αρχίζει στη συνέχεια τις αλλαγές.

Στο 61′, πάντως, αυτό που θα μπορούσε να αλλάξει ήταν το σκορ και το 1-0 να γίνει 2-0 από το δυνατό σουτ του Ζέλσον Μάρτινς εντός περιοχής, η μπάλα όμως πήγε στο δοκάρι αυτή τη φορά και η Αϊντχόφεν παρέμεινε ζωντανή. Στο επόμενο λεπτό ο Μεντιλίμπαρ έβγαλε τον Γκαρθία που δεν μπορούσε να συνεχίσει και έβαλε τον Νασιμέντο, για να συνεχιστεί το παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους» να παραμένουν καλύτεροι.

Στο 72′ οι Ολλανδοί έγιναν επικίνδυνοι με το σουτ του Βάνερ που έφυγε λίγο άουτ, για να απαντήσουν οι Πειραιώτες στο επόμενο λεπτό με ωραίο σουτ του Ποντένσε που απέκρουσε ο Κόβαρ. Ο Μεντιλίμπαρ πέρασε, αμέσως μετά, στο ματς τον Ταρέμι βγάζοντας τον Τσικίνιο και λίγα λεπτά μετά έβγαλε και Ελ Κααμπί και Ποντένσε για να βάλει Σιπιόνι και Κοστίνια, με τον χρόνο να κυλάει υπέρ του Ολυμπιακού.

Στο 93′, όμως, η Αϊντχόφεν κέρδισε φάουλ και η μπάλα στρώθηκε στον Πέπι, ο οποίος με τελείωμα εντός περιοχής έκανε το 1-1 και στέρησε δύο πολύτιμους βαθμούς από τους «ερυθρόλευκους».

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία (62′ Νασιμέντο), Μουζακίτης, Μάρτινς, Τσικίνιο (74′ Ταρέμι), Ποντένσε (83′ Κοστίνια), Ελ Κααμπί (83′ Σιπιόνι).

Αϊντχόφεν (Πίτερ Μπος): Κόβαρ, Ντεστ, Σχάουτεν, Γκασιορόφσκι, Σαλάχ-Εντίν (68′ Μπαϊρακτάρεβιτς), Σαϊμπάρι (84′ Μπόαντου), Μάουρο Ζούνιορ, Φέιρμαν, Μαν (58′ Πέπι), Τιλ (58′ Ντριούς), Πέρισιτς (68′ Βάνερ).