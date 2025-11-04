Στο θέμα του ψηλού που θέλει να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, καθώς όλοι οι σέντερ είναι εκτός δράσης λόγω τραυματισμών, αναφέρθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στα social media.

Λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστή η συμφωνία με τον Κώστα Σλούκα για την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2027, ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ ανέβασε story στο Instagram και αναφέρθηκε και στο θέμα του ψηλού.

«Φρι, έλα να σου εξηγήσω κάτι. Τώρα μπορούμε να πάμε να αράξουμε. Υπογράψαμε τον Μήτογλου, τα βρήκαμε και με τον Σλούκα, να μείνει και ο Σλούκας. Μήτογλου τσεκ. Τι άλλο μένει; Μένει να πάρουμε έναν ψηλό που έχουμε 12 και είναι όλοι τραυματίες και να κάτσουμε να δούμε τον ήλιο», ανέφερε ο Γιαννακόπουλος.