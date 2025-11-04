Ο Παναθηναϊκός και ο Κώστας Σλούκας θα συνεχίσουν μαζί μέχρι το 2027 καθώς υπάρχει συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο λήγει στο τέλος της σεζόν.

Οι «πράσινοι» ήταν γνωστό πως ήθελαν να ανανεώσουν το συμβόλαιο του αρχηγού τους, ο οποίος έπρεπε να αποφασίσει αν ήθελε ή όχι να συνεχίσει την καριέρα του για ακόμη ένα χρόνο. Και τελικά αυτό είναι που θέλει.

Έτσι, οι συζητήσεις των δύο πλευρών οδήγησαν σε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου μέχρι το 2027, όταν ο Σλούκας θα συμπληρώσει τέσσερα χρόνια στον Παναθηναϊκό, με τη φανέλα του οποίου έχει κατακτήσει τη Euroleague, το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ελλάδας.

Τη φετινή σεζόν ο Σλούκας έχει κατά μέσο όρο 8,1 πόντους, 1,8 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 0,6 κλεψίματα στις πρώτες 8 αγωνιστικές της Euroleague.