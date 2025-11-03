Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς με το φινάλε της 9ης αγωνιστικής τον βρίσκει στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, συγκάτοικο με τον Βόλο, αλλά με πολύ καλύτερο goal average, αφού μετράει 21-10 τέρματα έναντι 12-13.

Οι Βοιωτοί έχουν πετύχει περισσότερα τέρματα τόσο από τον ΠΑΟΚ που βρίσκεται στα 19-5 και τους νταμπλούχους Ελλάδος που έχουν 20-6.

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι η ομάδα της Λιβαδειάς έχει πετύχει μόνη της περισσότερα τέρματα από δύο διεκδικητές του τίτλου μαζί, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό! Μόλις 10 γκολ σε 9 ματς για την Ένωση (και 7 παθητικό), επίσης μόλις 10 τέρματα, αλλά με ματς λιγότερο (και 8 παθητικό) για τον Παναθηναϊκό!