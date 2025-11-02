Με γκολ των Πεντρόσο και Συμελίδη ο Λεβαδειακός νίκησε με 2-0 εκτός έδρας την ΑΕΛ και συνέχισε την εκπληκτική πορεία του στο φετινό πρωτάθλημα, μπαίνοντας πλέον στην πρώτη 5άδα.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο δεκάλεπτο, χωρίς όμως να καταφέρουν να γίνουν επικίνδυνοι. Στη συνέχεια, όμως, οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να ισορροπούν την κατάσταση και δεν άργησαν να πάρουν το προβάδισμα.

Στο 17′ ο Πεντρόσο με κεφαλιά, έπειτα από φάση διαρκείας, έκανε το 0-1 και από εκεί και πέρα η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου πήρε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού και θα μπορούσε να «κλειδώσει» τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο καθώς είχε μεγάλες ευκαιρίες για να πετύχει και δεύτερο γκολ.

Ο Πεντρόσο ήταν αυτός που είχε τις ευκαιρίες αλλά δεν τις αξιοποίησε και στο 45’+1′ η ΑΕΛ άγγιξε την ισοφάριση αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά το γυριστό σουτ του Πασά. Το πρώτο ημίχρονο, επομένως, ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 0-1 και στο ξεκίνημα του δεύτερου, στο 50′, οι Θεσσαλοί είχαν ευκαιρία για την ισοφάριση με το σουτ του Κωστή που έφυγε ελάχιστα άουτ.

Στο 52′ οι γηπεδούχοι είχαν δεύτερο δοκάρι, αυτή τη φορά σε κεφαλιά του Πασά, ενώ στο 67′ ήταν ο Τούπτα αυτός που πήγε για το 1-1 με σουτ αλλά ο Λοντίγκιν έκανε μεγάλη επέμβαση. Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για την ΑΕΛ στο 80′ καθώς ο Σαγκάλ αποχώρησε λόγω τραυματισμού και η ομάδα έμεινε με 10 παίκτες έχοντας ολοκληρώσει τις αλλαγές, με τους Βοιωτούς να σφραγίζουν τη νίκη στις καθυστερήσεις.

Στο 95′ ο Μελισσάς απέκρουσε το σουτ του Λάγιους, ο Συμελίδης όμως έγραψε το 0-2 στην επαναφορά, με τον Λεβαδειακό να ανεβαίνει κι άλλο στη βαθμολογία.

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Ουατάρα, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Πέρες (80′ Στάικος), Ατανάσοφ, Χατζηστραβός (53′ Τούπτα), Πασάς (71′ Γκαράτε), Ουάρντα (80′ Γιούσης), Μούργος (53′ Σαγκάλ).

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κώστη, Τσοκάι, Μπάλτσι (73′ Λαγιούς), Παλάσιος, Βέρμπιτς (60′ Συμελίδης), Πεντρόσο (73′ Όζμπολτ).