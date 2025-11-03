Το γκολ του Ορμπελίν Πινέδα στις καθυστερήσεις λύτρωσε την ΑΕΚ και της χάρισε μια πολύτιμη νίκη απέναντι στον Παναιτωλικό (1-0), αλλά η ομάδα του Νίκολιτς δυσκολεύεται αρκετά στο σκοράρισμα.

Το χθεσινό γκολ ήταν μόλις το δέκατο στο πρωτάθλημα σε εννιά αγωνιστικές για την «Ένωση» έχοντας καλύτερη επίδοση μόνο από Άρη (9), Παναιτωλικό (9), Πανσερραϊκό (5), ΟΦΗ (9) και Asteras AKTOR (9), μολονότι οι δύο τελευταίοι έχουν ματς λιγότερα.

Πέρα από αυτό, όμως, τα μόλις 10 γκολ που έχει σημειώσει η ΑΕΚ συνιστούν τη δεύτερη χειρότερη επιθετική επίδοσή της στις εννιά πρώτες αγωνιστικές στη μεγάλη κατηγορία στον 21ο αιώνα. Μόνο στη σεζόν του υποβιβασμού, το 2012/13, είχε πετύχει λιγότερα, μόλις 4.

Αναλυτικά τα γκολ που έχει πετύχει η ΑΕΚ στις εννιά πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος στον 21ο αιώνα: