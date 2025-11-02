Με γκολ του Πινέδα στο 92ο λεπτό η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες με το 1-0 επί του Παναιτωλικού και παράμεινε στο -4 από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ.

Η Ένωση πήρε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης την πρωτοβουλία των κινήσεων και είχε στο 9′ την πρώτη της φάση με το σουτ του Καλοσκάμη που απέκρουσε ο Τσάβες, για να ακολουθήσει στο 15′ η άστοχη κεφαλιά του Ρέλβας μετά την εκτέλεση φάουλ του Μαρίν.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έπαιζε στο μισό γήπεδο τους Αγρινιώτες, οι οποίοι όμως ήταν καλά στημένοι και δεν άφηναν κενούς χώρους. Παρ’ όλα αυτά, οι «κιτρινόμαυροι» θα μπορούσαν να σκοράρουν στο πρώτο ημίχρονο, οι Ζοάο Μάριο και Πιερό όμως δεν μπόρεσαν να σπρώξουν τη μπάλα στα δίχτυα μετά το γύρισμα του Ρότα στο 31′, η μπάλα έφυγε άουτ μετά την κεφαλιά του Καλοσκάμη στο 39′ ενώ ο Ζοάο Μάριο δεν βρήκε στόχο από κοντά, προ κενής εστίας ουσιαστικά, μετά τη σέντρα του Ρότα στο 44′.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 48′, ο «δικέφαλος αετός» άγγιξε το γκολ με το σουτ του Ζοάο Μάριο που κόντραρε για να πάει η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαζε, με τους γηπεδούχους να είναι συνεχώς στην επίθεση, τους φιλοξενούμενους να είναι σε θέση άμυνας και τα λεπτά να περνάνε με το 0-0 να παραμένει.

Ο Νίκολιτς άρχισε τις αλλαγές ψάχνοντας τη λύση και ένας από τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο, ο Γιόβιτς, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα στο 78′ με διπλή προσπάθεια μετά τη σέντρα του Ρότα από δεξιά. Από το VAR, όμως, κάλεσαν τον διαιτητή Παπαδόπουλο να δει τη φάση και τελικά ακύρωσε το γκολ για σπρώξιμο του Σέρβου φορ στον Μαυρία, με την OPAP Arena να… βράζει.

Όλοι στην ΑΕΚ ήταν έξαλλοι με την απόφαση του ρέφερι και η γκέλα έμοιαζε όλο και πιο πιθανή, στο 92′ όμως τα νεύρα έγιναν πανηγυρισμοί: Οι Πινέδα και Ρότα συνεργάστηκαν ωραία και ο Μεξικανός με πλασέ εντός περιοχής βρήκε δίχτυα για το 1-0, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πένραϊς, Πινέδα, Μαρίν (72′ Γκατσίνοβιτς), Κοϊτά (95′ Γκρούγιτς), Καλοσκάμης (65′ Γιόβιτς), Ζοάο Μάριο, Πιερό (95′ Κουτέσα).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Στάγιτς, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (88′ Γκαρθία), Κοντούρης (56′ Μιγκέλ Λουίς), Μίχαλακ (75′ Ματσάν), Ενκολόλο (87′ Σμυρλής), Άλεξιτς (75′ Αγκίρε).