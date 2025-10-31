Ο πρωταθλητής Ελλάδος, Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (21:15) στο ΣΕΦ τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, θέλοντας να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την εντός έδρας ήττα από τη Μονακό.

Στα αγωνιστικά, ο Παπανικολάου έχει ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν και βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του προπονητή του. Από την άλλη, εκτός παραμένει ο Φαλ, αλλά και ο Έβανς, ο οποίος πλέον μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Από την άλλη, η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη ως τώρα στη φετινή Ευρωλίγκα, ούσα μόνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 6-1.

Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης στο ΣΕΦ θα είναι οι Σρέτεν Ράντβιτς (Κροατία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία).