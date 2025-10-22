Σωστές ήταν, σύμφωνα με την UEFA, όσες αποφάσεις πήρε ο διαιτητής Ουρς Σνάιντερ μετά την εξέταση του VAR, στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μπαρτσελόνα.

Ο Ελβετός ρέφερι προκάλεσε πολλές συζητήσεις στα διεθνή ΜΜΕ για τα λάθη που έκανε στο Μονζουίκ και τα οποία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να έρθει η ήττα με το βαρύ 6-1. Πρόκειται για την αποβολή του Έσε με 2η κίτρινη κάρτα σε φάση που δεν έκανε καν φάουλ, αλλά και για τον καταλογισμό του πέναλτι υπέρ των «μπλαουγκράνα», αν και ο Τζολάκης δεν ανέτρεψε τον Ράσφορντ.

Για την UEFA, πάντως, όσες αποφάσεις κλήθηκε να πάρει ο Σνάιντερ εξετάζοντας το VAR, ήταν σωστές. Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία εξηγεί πάντα τις αποφάσεις των διαιτητών όταν γίνεται χρήση του VAR και το ίδιο έκανε και τώρα, δικαιώνοντας τον Ελβετό.

Για την αποβολή του Έσε δεν υπήρξε κάποιο σχόλιο καθώς με βάση το πρωτόκολλο του VAR δεν μπορούσε να γίνει χρήση του από τη στιγμή που ήταν 2η κίτρινη και όχι απευθείας κόκκινη κάρτα, για τα δύο πέναλτι όμως, ένα για κάθε ομάδα, η UEFA έκρινε πως δεν υπήρξε κανένα λάθος.

«53′ Ακυρώθηκε το γκολ: Δόθηκε πέναλτι. Το γκολ του Ολυμπιακού ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ. Πριν, ο παίκτης της Μπαρτσελόνα, Νο. 24, άγγιξε την μπάλα με το δεξί του χέρι, το οποίο βρισκόταν σε αφύσικη θέση. 68′ Δόθηκε πέναλτι. Ο παίκτης του Ολυμπιακού, Νο. 88, ανέτρεψε έναν αντίπαλο ενώ προσπαθούσε να παίξει την μπάλα», ανέφερε η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία.