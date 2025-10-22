Μάρτυρας στη «σφαγή» του Ολυμπιακού ήταν ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διαιτησίας Ρομπέρτο Ροσέτι, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα από την εξέδρα το Μονζουίκ, καθώς ήταν παρατηρητής διαιτησίας στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ο Ιταλός αρχιδιαιτητής, μετά το τέλος του ματς πήγε να μιλήσει με τον Ελβετό διαιτητή Σνάιντερ και εμφανίστηκε εκνευρισμένος στα αποδυτήρια, προφανώς λόγω των αποφάσεων που έκριναν το παιχνίδι.

Μετά τη μείωση σε 2-1 και το μομέντουμ που απέκτησαν οι «ερυθρόλευκοι», ο Ελβετός πήρε δύο αποφάσεις που άλλαξαν το ματς.

Η πρώτη ήταν στο 57ο λεπτό, όταν ο ρέφερι αποφάσισε να αποβάλλει τον Έσε με δεύτερη κίτρινη, σε μία φάση που ο Αργεντίνος δέχθηκε φάουλ από τον Κασάδο. Η δεύτερη ήταν το πέναλτι που καταλόγισε υπέρ των «μπλαουγκράνα», με τον Ράσφορντ να εκμαιεύει την παράβαση και τον Τζολάκη να έχει μαζέψει τα χέρια.