Οι αποφάσεις του διαιτητή Ουρς Σνάιντερ στο ματς του Ολυμπιακού με τη Μπαρτσελόνα, η οποία νίκησε με 6-1, προκάλεσαν την οργή της ελληνικής ομάδας, την οποία δικαιώνουν και ισπανικές εφημερίδες.

Με το σκορ στο 2-1, μετά το γκολ του Ελ Κααμπί στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ελβετός διαιτητής άφησε τους «ερυθρόλευκους» με 10 παίκτες δείχνοντας 2η κίτρινη κάρτα, ενώ δεν υπήρχε καν φάουλ, στον Έσε και στη συνέχεια σφύριξε και ένα ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ των Καταλανών.

Αποφάσεις που δεν πέρασαν απαρατήρητες, φυσικά, από τα ισπανικά ΜΜΕ, όπως δείχνουν και τα σχόλια σε Marca και AS. Οι δύο εφημερίδες της Μαδρίτης σχολίασαν τα σφυρίγματα του Σνάιντερ μέσω των αναλυτών που έχουν για τις διαιτητικές αποφάσεις.

«Ο Ελβετός διαιτητής έκανε ένα σοβαρό λάθος, επειδή ξεκάθαρα δεν έπρεπε να δείξει κάρτα στον ποδοσφαιριστή της ελληνικής ομάδας στη φάση με τον Κασάδο. Είναι ένα λάθος που μπορούσε να αποφύγει», σχολίασε ο Πέρεθ Μπουρούλ της Marca για την αποβολή του Έσε, ενώ ο Ιτουράλδε Γκονζάλεθ της AS αναφέρθηκε στο πέναλτι υπέρ του Ράσφορντ.

«Δεν μπορεί να σφυρίζει τέτοιο πέναλτι, ο Ράσφορντ βουτάει και θα έπρεπε να τιμωρηθεί με κάρτα», ήταν το σχόλιό του.