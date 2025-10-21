Στις αποφάσεις του διαιτητή και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν στο να ξεφύγει το σκορ αναφέρθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του, μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 6-1 από τη Μπαρτσελόνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου να μειώσουν σε 2-1 στο Μονζουίκ με πέναλτι του Ελ Κααμπί, αμέσως μετά όμως ο διαιτητής άρχισε τα λάθη: Άφησε με 10 παίκτες τους πρωταθλητές Ελλάδας με ανύπαρκτη 2η κίτρινη κάρτα στον Έσε ενώ και το πέναλτι που έδωσε για το 3-1 της Μπάρτσα δεν υπήρχε.

Λάθη στα οποία στάθηκε και ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είπε τα εξής στις δηλώσεις του.

«Υπήρχε μια στιγμή όπου μπήκαμε στο παιχνίδι όταν βάλαμε το γκολ και ξαφνικά όλα άλλαξαν από τις αποφάσεις του διαιτητή. Μία ανεξήγητη αποβολή του Έσε και ένα πέναλτι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Άλλαξαν όλα τα πράγματα. Σε λίγες μέρες κανείς δεν θα θυμάται το τι συνέβη στο παιχνίδι, μόνο το αποτέλεσμα θα θυμούνται όλοι.

Τα δύο γκολ ήταν δικά μας λάθη, δώσαμε χώρο στον αντίπαλο, πολλές ευκαιρίες και τους διευκολύναμε και αυτοί ξέρουν να εκμεταλλεύονται τα λάθη του αντίπαλου και να σε τιμωρεί γι’ αυτά.

Μπήκαμε πολύ καλά στο β’ ημίχρονο, ήμασταν εκεί, μπορούσαμε να το παλέψουμε για να σκοράρουμε. Από την αποβολή και μετά δεν υπήρχε παιχνίδι για εμάς. Όλα τα πράγματα ήταν ισορροπημένα όσο ήμασταν 11 στο γήπεδο, ισορροπημένα με την έννοια ότι είχαμε καλή ενέργεια και μπορούσαμε να βάλουμε γκολ. Από την αποβολή και μετά δεν υπήρχε καμία ελπίδα.

Έχουμε δύο τραυματίες, ελπίζουμε να μπορέσουν να αποκατασταθούν μέχρι το ντέρμπι με την ΑΕΚ».