Ο Ολυμπιακός υπέστη βαριά ήττα με 6-1 από τη Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ, σε ένα ματς στο οποίο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο οι αποφάσεις του διαιτητή, με τον Κώστα Καραπαπά να κάνει λόγο για «ποδοσφαιρικό έγκλημα» που είδε όλος ο πλανήτης.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να ξαναμπούν στο παιχνίδι στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου μειώνοντας σε 2-1, αμέσως μετά όμως ήρθε η άδικη αποβολή του Έσε και ένα ανύπαρκτο πέναλτι για το 3-1 των Καταλανών.

Γεμάτος νεύρα πλέον, ο Ολυμπιακός κατέρρευσε συνέχεια και το σκορ ξέφυγε, με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ να σχολιάζει με ανάρτησή του στα social media όσα έγιναν στη Βαρκελώνη και να στέλνει μήνυμα ενότητας για τη συνέχεια της σεζόν.

«Συνεχίζουμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ, ΔΥΝΑΤΟΙ και πεισμωμένοι. Όλος ο πλανήτης είδε ένα ποδοσφαιρικό έγκλημα και αυτά που έγιναν είναι πρώτο θέμα στα μεγαλύτερα media του κόσμου. Δεν μας άφησαν να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας όσες και να ήταν. Συνεχίζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ», ανέφερε ο Καραπαπάς.