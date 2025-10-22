Η ισπανική «El Confidencial» κατακεραυνώνει σε άρθρο της τον Ελβετό Ουρς Σνάιντερ, διαιτητή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα.

Ο Ελβετός διαιτητής της αναμέτρησης, Ουρς Σνάιντερ, έκανε σημαντικά λάθη τόσο στη φάση της αποβολής του Αργεντινού μέσου, όσο και στο πέναλτι που έδωσε λίγο αργότερα, προκαλώντας την οργή του επικεφαλής διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι, ο οποίος είδε από κοντά τα λάθη του συναδέλφου του, όντας παρατηρητής του αγώνα.

«Ο διαιτητής κατέστρεψε το Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός, από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων ετών», αναφέρει το άρθρο.

Για τα λάθη του Ελβετού αναφέρθηκαν και οι «Marca» και «As».

«Δεν μπορεί να σφυρίζει τέτοιο πέναλτι, ο Ράσφορντ βουτάει και θα έπρεπε να τιμωρηθεί με κάρτα», ήταν μερικά από τα σχόλια για τον Ελβετό «χασάπη».