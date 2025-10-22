Η βαριά ήττα στη Βαρκελώνη δεν είναι το μόνο πρόβλημα που έχει να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει της συνέχειας. Τρεις παίκτες έγιναν αναγκαστική αλλαγή στο Μονζουΐκ και υπάρχει αγωνία στους «ερυθρόλευκους», καθώς ακολουθεί το ντέρμπι με την ΑΕΚ την Κυριακή.

Ο Τσικίνιο αποχώρησε από το παιχνίδι με τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου, λόγω ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο και είναι σίγουρο πως θα απουσιάσει από το κυριακάτικο ντέρμπι.

Λόγω ενοχλήσεων έγιναν αλλαγή και οι Ζέλσον Μάρτινς και Φρανσίσκο Ορτέγκα, με τον Μεντιλίμπαρ να περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να δει αν μπορεί να τους υπολογίζει τόσο για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, όσο και για υπόλοιπα ματς που ακολουθούν.