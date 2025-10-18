Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι ξανά σε αναζήτηση προπονητή μετά την απόλυση του Άγγελου Ποστέκογλου και σύμφωνα με το Athletic υπήρξε επαφή με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι ενώ υποψήφιος είναι και ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος φέρεται να μιλάει και με τον Παναθηναϊκό.

Μετά την εξαιρετική περσινή σεζόν η Φόρεστ απέλυσε νωρίς στη φετινή αγωνιστική περίοδο τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο και προσέλαβε τον Ποστέκογλου, ο οποίος επίσης απολύθηκε μετά την ήττα από την Τσέλσι το Σάββατο (18/10).

Λίγη ώρα μετά, Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε ότι στην ομάδα του Νότιγχαμ προτάθηκε ο Μπενίτεθ που φέρεται να είναι στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τον Παναθηναϊκό και τώρα έρχεται και το ρεπορτάζ του The Athletic για τους άλλους υποψήφιους.

Όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα, η Νότιγχαμ Φόρεστ μίλησε με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι που αποχώρησε από τη Σαουδική Αραβία ενώ υποψήφιοι είναι και οι Σον Ντάις και Μάρκο Σίλβα, με τον δεύτερο να έχει συνεργαστεί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και στο παρελθόν ως προπονητής του Ολυμπιακού.