Την ώρα που ο Ράφα Μπενίτεθ φέρεται να είναι στο τελικό στάδιο των συζητήσεών του με τον Παναθηναϊκό, ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα υποστηρίζει πως έχει προταθεί στη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία απέλυσε τον Άγγελο Ποστέκογλου.

Η πράσινη ΠΑΕ διαψεύσει τις συζητήσεις με τον Ισπανό προπονητή, τα ΜΜΕ, αντιθέτως, είναι σίγουρα ότι η συμφωνία είναι πολύ κοντά και ένας έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος μπλέκει τα πράγματα καθώς βάζει στο… παιχνίδι και την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Αγγλία.

Συγκεκριμένα, ο Νικολό Σκίρα σε ανάρτησή του στα social media υποστηρίζει πως ο Μπενίτεθ έχει προταθεί στη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία είναι ξανά σε αναζήτηση προπονητή καθώς απέλυσε τον Ποστέκογλου μετά το 0-3 από την Τσέλσι.