Η εντός έδρας ήττα με 0-3 από την Τσέλσι αποδείχθηκε μοιραία για τον Άγγελο Ποστέκογλου καθώς η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε αμέσως την απόλυσή του, μόλις 39 μέρες μετά την πρόσληψή του, προχωρώντας σε νέα αλλαγή προπονητή.

Η Telegraph έγραφε πριν λίγες μέρες ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν έτοιμος να απολύσει τον Ποστέκογλου για να προσλάβει στη θέση του τον Σον Ντάις και η απόλυση είναι ήδη γεγονός.

Περίπου ένα 20λεπτο μετά το τέλος του αγώνα με την Τσέλσι, όπου ήρθε η ήττα με 0-3, η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία βρίσκεται στη 17η θέση της βαθμολογίας της Premier League και ανάλογα με τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων μπορεί να πέσει και πιο χαμηλά, ανακοίνωσε την απόλυση του Ποστέκογλου.

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ επιβεβαιώνει ότι, μετά από μια σειρά απογοητευτικών αποτελεσμάτων και εμφανίσεων, ο Άγγελος Ποστέκογλου απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ως προπονητής της ομάδας με άμεση ισχύ. Ο σύλλογος δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια αυτή τη στιγμή», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.