Η Νότιγχαμ Φόρεστ ηττήθηκε με 0-3 από την Τσέλσι για την 8η αγωνιστική της Premier League και είναι στη 17η θέση και μπορεί να πέσει και πιο χαμηλά όταν γίνουν τα άλλα παιχνίδια, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να αποχωρεί από το City Ground πριν τη λήξη του ματς.

Τα αγγλικά ΜΜΕ ανέφεραν τις προηγούμενες μέρες ότι ο Άγγελος Ποστέκογλου θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν από τη Φόρεστ αν δεν έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και τελικά στην επανέναρξη του πρωταθλήματος ήρθε ακόμη μία ήττα, με συνέπεια το κλίμα να γίνει ακόμη πιο βαρύ.

Αυτό δείχνει και η κίνηση του Μαρινάκη να αποχωρήσει από το γήπεδο μετά το δεύτερο γκολ της Τσέλσι, η οποία με αυτή τη νίκη έπιασε την Τότεναμ στην 4η θέση και περιμένει να δει τι θα γίνει στα άλλα παιχνίδια της αγωνιστικής.

Οι Λονδρέζοι έκαναν το 0-1 στο City Ground στο 49′ με κεφαλιά του νεαρού Ατσεαμπόνγκ μετά τη σέντρα του Νέτο και αμέσως μετά, στο 52′, έκαναν και το 0-2 με εκτέλεση φάουλ του Νέτο. Η ομάδα του Νότιγχαμ στάθηκε άτυχη στο 70′ με το… διπλό δοκάρι του Ζεσούς, για να διαμορφωθεί το τελικό 0-3 από τον Τζέιμς.

Στο 87′ αποβλήθηκε για την Τσέλσι ο Γκουστό με 2η κίτρινη κάρτα.