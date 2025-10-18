Ο Γιώργος Παπαγιάννης υπέστη τον σοβαρότερο πιθανό τραυματισμό στο χθεσινό ματς της Εφές με τον Παναθηναϊκό, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό του γόνατο, επιβεβαιώνοντας τους αρχικούς φόβους και θέτοντάς τον εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον οκτώ μήνες.

Ο Έλληνας σέντερ της Αναντολού θα υποβληθεί σε επέμβαση και αποκατάσταση, με στόχο την πλήρη επάνοδό του στα παρκέ την επόμενη σεζόν.

Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε επίσημα το αποτέλεσμα των ιατρικών εξετάσεων, επιβεβαιώνοντας το κακό νέο για τον Παπαγιάννη, ενώ παράλληλα ενημέρωσε και για τον τραυματισμό του Ερτζάν Οσμάνι, ο οποίος «έβγαλε τον ώμο του στο ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR» και αναμένεται να απουσιάσει περίπου τρεις εβδομάδες.

Ο τραυματισμός του διεθνούς σέντερ αποτελεί ισχυρό πλήγμα τόσο για την Εφές όσο και για την Εθνική ομάδα, καθώς ο Παπαγιάννης είχε ξεκινήσει τη σεζόν με εξαιρετικές εμφανίσεις, δείχνοντας σε πολύ καλή φυσική και αγωνιστική κατάσταση. Η απουσία του θα αναγκάσει τον Εργκίν Αταμάν να αναπροσαρμόσει το πλάνο του στη ρακέτα, ενώ η επιστροφή του δεν αναμένεται πριν από την τελική ευθεία της επόμενης σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εφές:

«Κατά τη διάρκεια του αγώνα όπου φιλοξενήσαμε τον Παναθηναϊκό AKTOR, ξεκίνησε η θεραπεία για τον Ερτζάν Οσμάνι, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στον αριστερό του ώμο, και ο παίκτης μας αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου 3 εβδομάδες.

Ο Γεώργιος Παπαγιάννης, ο οποίος θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο εγγύς μέλλον για τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο στο αριστερό του γόνατο, θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου 8 μήνες.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και στους δύο παίκτες μας».