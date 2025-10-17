Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αναντολού Εφές για την 5η αγωνιστική της Euroleague και στο δεύτερο δεκάλεπτο άπαντες πάγωσαν με τον τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη, ο οποίος αποχώρησε από το παρκέ με φορείο και λυγμούς.

Ο Έλληνας σέντερ στάθηκε άτυχος καθώς τραυματίστηκε πατώντας άσχημα στο παρκέ, με την εικόνα να προκαλεί σοκ στους παίκτες των δύο ομάδων, οι οποίοι αμέσως σχημάτισαν ένα τείχος γύρω του.

Όλοι, ειδικά οι Έλληνες παίκτες των «πράσινων», έδειχναν πολύ ανήσυχοι και υπάρχουν φόβοι για σοβαρό τραυματισμό, με τον Παπαγιάννη να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του και να μεταφέρεται με φορείο εκτός παρκέ.