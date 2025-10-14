Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός… έλυσαν τις μεταξύ τους διαφορές, για τη 2η αγωνιστική της Greek Basketball League, την περασμένη Κυριακή (12/10) στο ΣΕΦ, με το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν να… βάφεται «ερυθρόλευκο», καθώς η ομάδα του Πειραιά επικράτησε με 90-86 των «πρασίνων». Με τις δύο ελληνικές ομάδες, ακόμη ανέτοιμες εύλογα, αλλά και με αρκετές απουσίες στη γραμμή αφετηρίας της σεζόν, οι δύο εκπρόσωποι του ελληνικού μπάσκετ στη Euroleague, επικεντρώνονται στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους, με μία ακόμη, τη δεύτερη ήδη «διαβολοβδομάδα» προ των πυλών.

Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός έχουν θετικό πρόσιμο (2-1) στις 3 πρώτες αγωνιστικές και σε αυτή τη «διαβολοβδομάδα» θα αντιμετωπίσουν μία κοινή αντίπαλο, την Αναντολού Εφές.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται πρώτος την ομάδα της Κωνσταντινούπολης, Αναντολού Εφές. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θα επιδιώξουν να κάνουν το 3-1 υποδεχόμενοι την τουρκική ομάδα την Τρίτη (14/10) στις 21:15, μπροστά στο φίλαθλο κοινό τους, για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Μετά τη νίκη στην πρεμιέρα στην έδρα της Μπασκόνια, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, ενώ ακολούθησε νίκη για τους Πειραιώτες επί της Ντουμπάι, στο ΣΕΦ. Στόχος του Ολυμπιακού, λοιπόν είναι και η δεύτερη διαδοχική νίκη στη διοργάνωση και μάλιστα εντός έδρας. Την Πέμπτη (16/10), στις 22:00, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στο Βελιγράδι τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 5η αγωνιστική.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, στον αγώνα με την Αναντολού Εφές θα γίνει ο 5ος παίκτης που φτάνει τις 400 συμμετοχές στην ιστορία της Euroleague! Αυτό μέχρι στιγμής το έχουν πετύχει μόνο οι Σέρχιο Γιουλ (450), Κώστας Σλούκας (429), Κάιλ Χάινς (425), και Σέρχιο Ροντρίγκεθ (405).