Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε ως καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show», παραχωρώντας για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση μία προσωπική και αποκλειστική συνέντευξη το βράδυ της Δευτέρας.

Στη διάρκεια της συζήτησης, ο σταρ του μπάσκετ άνοιξε την καρδιά του, μιλώντας για τα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά του λόγω της μεταναστευτικής τους κατάστασης και της οικονομικής ανέχειας, καθώς και για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε στη ζωή του η πίστη του στον Θεό.

«Πηγαίναμε οικογενειακά να πουλήσουμε πράγματα σε χωριά και ο πατέρας μου ήθελε να γυρίσουμε γρήγορα για να δούμε το Πολύ την Κυριακή. Δεν ντρέπομαι να δίνω συνεντεύξεις, δεν είναι κάτι μου με ευχαριστεί. Όταν έκανα τα πρώτα μου βήματα στο μπάσκετ δεν σκεφτόμουν ότι θέλω να γίνω διάσημος. Όλο αυτό που έχει γίνει, είναι κάτι που δεν το περίμενα. Εγώ ήμουν καλός στο μπάσκετ και ήθελα σ’ αυτό να συγκεντρωθώ».

Πρόσθεσε ακόμη: «Έχω βάλει προτεραιότητα στη ζωή μου την οικογένειά μου και το μπάσκετ. Η οικογένειά είναι πάντα πρώτη για μένα. Έχω μεγάλη πίστη στον θεό, πάντα είχα. Η μητέρα μου κάθε μέρα με παίρνει τηλέφωνο, προσεύχεται και μετά το κλείνει».

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε με αγάπη, σεβασμό και συγκίνηση στη γνωριμία και στη σχέση του με τη γυναίκα του, Μαράια.

«Προσπαθώ, όταν έχω ελεύθερο χρόνο, να τον περνάω με τα παιδιά μου, γιατί ταξιδεύω πάρα πολύ μέσα στη σεζόν και είμαι μακριά τους. Πολλές φορές όταν είμαι με την οικογένειά μου ζητάω από τον κόσμο να το σεβαστούν, κάποιοι το καταλαβαίνουν, αλλά κάποιοι ίσως παρεξηγούνται. Δεν θέλω η γυναίκα μου και τα παιδιά μου να νιώθουν ότι δεν μπορούν να έχουν μια στιγμή ηρεμίας μαζί μου, αλλά όταν έρχεται μία κυρία και μου δίνει αγκαλιά είναι υπέροχο. Όταν έρχεται ο κόσμος, μου δείχνει αληθινή αγάπη αυτό δεν αγοράζεται», είπε ο Greek Freak.

Αναφερόμενος στον ρατσισμό που βίωσε στην Ελλάδα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξομολογήθηκε: «Υπήρχαν στιγμές στη ζωή μου που ήμουν λίγο εκνευρισμένος με τη συμπεριφορά κάποιων, δεν καταλάβαινα γιατί μου συμπεριφέρονταν έτσι. Προσπαθώ να σκέφτομαι όσους με αγαπούν και με στηρίζουν. Καταλαβαίνω ότι δεν αρέσω σε όλους και ότι υπάρχουν άνθρωποι που δε με συμπαθούν».

Ο Greek Freak μίλησε και για την προσωπική του ζωή, λέγοντας: «Με τη γυναίκα μου είμαστε 10 χρόνια μαζί, δούλευε στο NBA. Πέρασε από μπροστά μου και είπα πως είναι μια κοπέλα που θα μπορούσε να γίνει γυναίκα μου. Μου θύμισε τη μητέρα μου, είχε θετική ενέργεια, ωραία αύρα. Είχα στείλει φίλο μου να της μιλήσει. Μετά από 1 χρόνο μιλήσαμε και κλείσαμε ταξίδι με την οικογένειά μου. Οι γονείς μου, τη συμπάθησαν αμέσως».

Ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αν μου έλεγε η μητέρα μου ότι δεν θέλει τη Μαράια ή δεν τη συμπαθεί, θα άνοιγα την πόρτα στη γυναίκα μου για να φύγει. Καταλαβαίνει ελληνικά αλλά δεν μιλάει. Τα παιδιά μου πάνε σε ελληνικό σχολείο. Μέχρι τα 36 ή 38 μου θέλω να παίζω μπάσκετ. Θα ήθελα να κλείσω την καριέρα μου σε ελληνική ομάδα».

«Ο στόχος μου ήταν να κερδίσω μετάλλιο με την Εθνική ομάδα και το καταφέραμε», ανέφερε, περιγράφοντας την επιτυχία του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. «Εμείς καταφέραμε να βγούμε 3οι στην Ευρώπη. Και στο NBA έχω βάλει στόχο, θέλω ακόμα ένα δαχτυλίδι. Θεό, οικογένεια, μπάσκετ, Μιλγούκι είναι η λίστα των προτεραιοτήτων μου».

Για την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο σταρ είπε: «Δεν θέλω να μείνω στην Αμερική, θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα».

Σχετικά με πρότυπα και τη σχέση του με τα παιδιά του, συμπλήρωσε: «Πιστεύω πως ο Βασίλης Σπανούλης και ο Δημήτρης Διαμαντίδης είναι από τους καλύτερους παίκτες της Ευρώπης. Ο Σπανούλης έγινε προπονητής και ο Διαμαντίδης επέλεξε να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του. Ό,τι άθλημα αρέσει στα παιδιά μου, το κάνω. Εγώ, μόνο μπάσκετ. Αν δεν ήταν η Μαράια δεν θα ήμουν αυτός που είμαι ούτε ως άνθρωπος ούτε ως παίκτης. Γνώρισα τη γυναίκα μου στην καλύτερη φάση της ζωής μου, όταν ήμουν 20 ετών».

Ο Greek Freak αποκάλυψε και τα μελλοντικά του σχέδια με τους Milwaukee Bucks.