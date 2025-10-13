Μετά το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική στο EuroBasket 2025, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στα παρκέ του NBA και υπενθύμισε σε όλους ποιος είναι το «σημείο αναφοράς» των Μιλγουόκι Μπακς.

Στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας, οι Μπακς πέρασαν από το United Center επικρατώντας των Σικάγο Μπουλς με 127-121, σε ένα παιχνίδι όπου ο Greek Freak έδειξε αμέσως ρυθμό και διάθεση.

Σε 21’28’’ συμμετοχής, ο Αντετοκούνμπο μέτρησε 13 πόντους (6/10 δίποντα, 1/2 βολές), 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ, πραγματοποιώντας ένα χαρακτηριστικό double-double και δίνοντας το στίγμα του ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Ντοκ Ρίβερς παρέταξε βασική πεντάδα με τους Πόρτερ, Τρεντ, Γκριν, Τέρνερ και Αντετοκούνμπο, με τον Μάιλς Τέρνερ, τη σημαντικότερη προσθήκη του καλοκαιριού, να ξεχωρίζει επίσης με 19 πόντους. Από τον πάγκο, ο Κάιλ Κούζμα πρόσθεσε άλλους 19.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή, όμως δεν αγωνίστηκε στο φιλικό με τους «ταύρους».