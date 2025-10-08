Η UEFA θέλει να αυξήσει τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League και σύμφωνα με τους Times το Netflix ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση μαμούθ για 5-6 δισ. ευρώ ετησίως.

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία ενδέχεται να προχωρήσει σε αλλαγές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση από τη σεζόν 2027-28, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ. Από την ίδια σεζόν, όμως, ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές και στα οικονομικά δεδομένα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Όπως αποκαλύπτουν οι Times σε σχετικό ρεπορτάζ, το Netflix ετοιμάζεται να ρίξει βόμβα, καταθέτοντας πρόταση – μαμούθ για να εξασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Με βάση το ίδιο δημοσίευμα, η UEFA ελπίζει να εξασφαλίσει 5-6 δισ. ευρώ ετησίως και αν αυτό συμβεί θα αυξηθούν σημαντικά και τα ποσά που θα μοιράζει στις ομάδες.

Γενικά το Netflix έχει δείξει τον τελευταίο χρόνο τη διάθεσή του να στραφεί και στον αθλητισμό και αν καταφέρει να εξασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της κορυφαίας διασυλλογικής ποδοσφαιρικής διοργάνωσης θα φέρει τα πάνω-κάτω.