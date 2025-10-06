Αρκετά τα ονόματα στο ιατρικό δελτίο του Ολυμπιακού, που τουλάχιστον έχει μπροστά του τη διακοπή του πρωταθλήματος για να επανέλθουν οι τραυματίες.

Ο Ροντινέι υποφέρει από ένα πρόβλημα στη γάμπα και ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα θεραπείας.

Στόχος είναι να επιστρέψει στη δράση με την επανέναρξη της Superleague, στο εκτός έδρας ματς με τη Λάρισα, αλλά κυρίως σε εκείνο που ακολουθεί με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη για την 3η αγωνιστική του Champions League στις 21 Οκτωβρίου.

Τη διακοπή του πρωταθλήματος θέλει να εκμεταλλευτεί και ο Παναγιώτης Ρέτσος που «κόπηκε» από τις κλήσεις της Εθνικής λόγω τραυματισμού, ενώ όσον αφορά τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ που δεν έχει αγωνιστεί ακόμα σε επίσημο παιχνίδι φέτος, ο Ουκρανός φέρεται να είναι «ok» από ιατρικής πλευράς και συνεχίζει τις προπονήσεις για να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα ετοιμότητας.

Χθες (5/10) ωστόσο προέκυψε ακόμη ένα πρόβλημα, αφού ο Ντάνι Γκαρθία ζήτησε να γίνει αλλαγή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ λόγω ενοχλήσεων.