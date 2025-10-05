Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με τον Τσικίνιο, ο ΠΑΟΚ όμως με Τάισον και Ζίβκοβιτς πήρε τη νίκη με 2-1 και ανέβηκε στη 2η θέση με 14 βαθμούς, στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, ρίχνοντας στην 3η τους πρωταθλητές που έμειναν στους 13.

Από τα πρώτα λεπτά φαινόταν ότι οι «ερυθρόλευκοι» πατούσαν καλύτερα και είχαν στο 6′ την πρώτη τους πολύ καλή ευκαιρία με τον Ελ Κααμπί να αστοχεί από το ύψος του πέναλτι μετά την πάσα του Έσε που πάτησε περιοχή. Δύο λεπτά μετά ήταν η σειρά του Τσικίνιο να δοκιμάσει με σουτ εντός περιοχής αλλά η μπάλα κόντραρε και βγήκε κόρνερ, με τους γηπεδούχους να ψάχνουν τα πατήματά τους και να μην τα βρίσκουν.

Αντιθέτως, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τελικά το γκολ στο 22′, όταν ο Ορτέγκα έδωσε στον Ελ Κααμπί και αυτός έκανε το γύρισμα για τον Τσικίνιο που κοντρόλαρε και εκτέλεσε τον Παβλένκα για το 0-1. Ήταν ένα όμορφο και δίκαιο, με βάση την απόδοση των δύο ομάδων, γκολ, με τους «ασπρόμαυρους» να γίνονται για πρώτη φορά επικίνδυνοι στο 33′ με το πλασέ του Κωνσταντέλια, εντός περιοχής, μετά την πάσα του Γιακουμάκη που πήρε τη μπάλα έπειτα από το λάθος του Μπιανκόν, αλλά ο Τζολάκης ήταν εκεί που έπρεπε.

Δύο λεπτά μετά ο τερματοφύλακας των Πειραιωτών μπλόκαρε και το πλασέ του Καμαρά από το ύψος της περιοχής, για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη καλή στιγμή. Με την έναρξη του δεύτερου ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε αλλαγή τερματοφύλακα καθώς ο Παβλένκα είχε πρόβλημα στον προσαγωγό και άφησε τη θέση του στον Τσιφτσή και στο 51′ θα μπορούσε να προκύψει κάτι καλό για τους Θεσσαλονικείς από το γύρισμα του Τάισον για τον Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος, όμως, δεν είχε ισορροπία και δεν κατάφερε να κάνει κάτι…

Αμέσως μετά, στο 53′, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μεγάλη ευκαιρία για το 0-2 καθώς ο Ζέλσον έβγαλε στην πλάτη της άμυνας τον Ποντένσε που επέλεξε να πασάρει στον Ελ Κααμπί και όχι να τελειώσει τη φάση ο ίδιος αλλά ο Μαροκινός δεν πρόλαβε να εκτελέσει. Και αφού δεν… τελείωσε τον αγώνα σε αυτή τη φάση η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, το πλήρωσε στη συνέχεια.

Στο 63′ ο Ορτέγκα ενώ ήλεγχε τη φάση… γλίστρησε και ο Τάισον πήρε τη μπάλα, μπήκε στην περιοχή και νίκησε τον Τζολάκη για το 1-1. Ένα γκολ που τόνωσε την ψυχολογία των γηπεδούχων, οι οποίοι κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή: Στο 73′ ο Κοστίνια ανέτρεψε τον Κωνσταντέλια, ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι και ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε στο 75′ και έγραψε το 2-1 βάζοντας φωτιά στην Τούμπα.

Ο Μεντιλίμπαρ έβγαλε, αμέσως μετά, τον Ζέλσον για να βάλει τον Ταρέμι γυρίζοντας το σύστημα σε 4-4-2, με τον Ολυμπιακό να πλησιάζει στην ισοφάριση στο 87′ με τη γυριστή κεφαλιά του Ελ Κααμπί μετά τη σέντρα του Γιαζίτσι αλλά ο Τσιφτσής έκανε μεγάλη επέμβαση και κράτησε τη νίκη για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στο 96′ είχε δοκάρι με τον Γιακουμάκη που σούταρε από μακριά και η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι, με την εστία να είναι ανυπεράσπιστη.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα (46′ Τσιφτσής), Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Καμαρά (53′ Οζντόεφ), Κωνσταντέλιας (88′ Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Τάισον (64′ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Κοστίνια (86′ Γιαζίτσι), Έσε, Γκαρθία (71′ Μουζακίτης), Μαρτίνς (77′ Ταρέμι), Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.