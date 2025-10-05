Οι παίκτες τόσο του ΠΑΟΚ όσο και του Ολυμπιακού, όπως και ο διαιτητής με τους βοηθούς του, άφησαν στεφάνια και λουλούδια μπροστά από τη Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας, τιμώντας τη μνήμη των έξι οπαδών που είχαν σκοτωθεί στα Τέμπη στις 4 Οκτωβρίου 1999.

Το Σάββατο (4/10) συμπληρώθηκαν 26 χρόνια από την ημέρα του τραγικού δυστυχήματος που είχε ως συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ και κανείς στην «ασπρόμαυρη» οικογένεια δεν τους ξεχνάει.

Πριν την έναρξη του αγώνα με τους «ερυθρόλευκους», επομένως, οι παίκτες της ομάδας άφησαν στεφάνια και λουλούδια, όπως έκαναν και αυτοί του Ολυμπιακού, μέσα σε κλίμα συγκίνησης στην Τούμπα.