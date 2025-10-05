Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στην Τούμπα αλλά τελικά γνώρισε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα με το 2-1 από τον ΠΑΟΚ και έπεσε στην 3η θέση, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τονίζει ότι η ομάδα του έκανε δώρα στον αντίπαλο.

Ο Τσικίνιο έβαλε μπροστά στο σκορ τους «ερυθρόλευκους» που είχαν ευκαιρίες για να κάνουν το 0-2, δεν το έκαναν όμως και στη συνέχεια το πλήρωσαν, με συνέπεια να είναι πλέον στο -3 από την κορυφή. Κάτι για το οποίο φταίνε οι ίδιοι, όπως είπε στις δηλώσεις του ο προπονητής τους.

«Όχι μόνο στο δεύτερο ημίχρονο και στο πρώτο παραχωρήσαμε ευκαιρίες στον αντίπαλο. Κάναμε λάθη που ο αντίπαλος εκμεταλλεύτηκε, ένα μεγάλο λάθος ήταν που έφερε το γκολ της ισοφάρισης. Όταν αφήνεις τον έλεγχο του αγώνα στον αντίπαλο αυτό συμβαίνει και για αυτό χάσαμε», είπε αρχικά ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος ρωτήθηκε για το τι θα ήθελε να διορθώσει μετά τις ήττες με Άρσεναλ και ΠΑΟΚ.

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα, δεν θα μείνουμε στις δύο ήττες, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε ώστε να διορθώσουμε πράγματα. Σήμερα κάναμε δώρα στον αντίπαλο. Θα μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει κι άλλο γκολ, αλλά δεν ήμασταν αποτελεσματικοί και στην άμυνα, θα πρέπει να δουλέψουμε», ήταν η απάντηση του Ισπανού, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν έφταιγε η κούραση.

«Δεν έφταιγε η κούραση. Ο αντίπαλος είχε μια ημέρα ξεκούρασης λιγότερη από εμάς αφού έπαιξε Πέμπτη. Το ίδιο ισχύει και για τους δύο», είπε σχετικά.